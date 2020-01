Chega vai propor redução de 5 a 7,5% nos salários dos políticos e vota contra o orçamento

Vai votar contra e fará propostas de alteração, sabendo já que uma delas vai levar a discussão para os argumentos do populismo e da demagogia: André Ventura quer ver inscrita no Orçamento do Estado 2020 (OE 2020) a redução dos salários dos políticos entre 5 e 7,5%.

O deputado do Chega convocou os jornalistas para anunciar o seu voto contra o OE 2020 e criticar duramente o documento. Além de “não cumprir as exigências políticas mínimas” de que o país precisa, é um orçamento “irrealista” e assenta em alguns pressupostos que já estão “ultrapassados”, como é o caso do preço do barril de petróleo. “A previsão que faz do crescimento económico é tão irrealista que nenhuma agência financeira a sustenta as previsões

André Ventura contou que teve uma reunião com a equipa das Finanças na qual apresentou “as três grandes linhas vermelhas” das suas prioridades para o orçamento”.