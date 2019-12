Bombeiros resgatam foca bebé em praia de Ovar

Uma foca bebé foi esta manhã resgatada com vida pelos Bombeiros Voluntários de Esmoriz na Praia de São Pedro em Maceda, em Ovar. Segundo fonte daquela corporação, o alerta foi dado por volta das 9h30 desta manhã por cidadãos que estavam perto do areal.

Para o local foram mobilizados três bombeiros que tiveram o apoio da RAMM (Rede Apoio Mamíferos Marítimos) coordenada pelo ICNF (Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas) e da Polícia Marítima. A mesma fonte refere que é comum aparecerem no areal animais mortos, mas que é a primeira vez que resgatam uma cria de foca com vida.

A foca esteve durante algumas horas à guarda dos Bombeiros de Esmoriz até que fosse identificado o local mais apropriado, mas segundo já foi levada para as instalações do Centro de Reabilitação de Ílhavo. De acordo com Marina Sequeira, bióloga do INCF, a equipa deslocou-se e recolheu a foca com apoio dos bombeiros e levou-a para o centro Ílhavo, o centro mais próximo do local onde foi encontrada.

Esta já é a segunda cria de foca que aparece em praias portuguesas esta semana. Na sexta-feira, a Polícia Marítima da Nazaré resgatou uma cria de foca no areal da praia da Légua, no concelho de Alcobaça.

Ao PÚBLICO, a bióloga diz que a situação é “perfeitamente normal” e que não é sinal de alarme. “Nesta altura do ano pode acontecer. Normalmente são animais juvenis que dispersam das zonas onde nascem depois da amamentação, por norma nos mares da Bretanha, e algumas crias vêem até tão a Sul como Portugal”, explica Marina Sequeira.