José Mário Branco, uma influência transgeracional

É quase sempre assim com figuras que, em determinado momento, por causa do seu percurso global, se tornam alvo de uma influência transversal. Uns revêm-se nas palavras. Na força interpretativa. Na expressão dramática. Outros na música e na composição. Outros na produção. Outros no exemplo, na ética, na atitude, na firmeza ou nas ideias. Na última vintena de anos tornou-se numa personalidade admirada por todos, até daqueles que politicamente, se situavam nos antípodas.

