Urgência pediátrica do Garcia de Orta já reabriu. Serviços decorrem com “normalidade”

A urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, já reabriu na manhã deste domingo e os serviços estão a decorrer “com normalidade”, depois de a unidade ter estado encerrada desde as 20h de sábado por falta de médicos para cumprir a escala nocturna. Por volta das 9h deste domingo, a urgência de pediatria já se encontrava a receber inscrições, confirmou ao PÚBLICO fonte do HGO.

Os médicos, equipa de triagem e secretariado clínico começaram a chegar esta manhã ao Garcia de Orta para assegurarem a passagem de turnos e a reabertura do serviço. Cerca das 8h20, o corpo clínico e o chefe de equipa encontravam-se reunidos com a equipa responsável pelo turno da noite para se inteirarem das ocorrências, fazer uma avaliação das condições e “perspectivar o trabalho para o dia que vai começar”, confirmou ao PÚBLICO a mesma fonte. Pouco depois a urgência pediátrica reabriu “com normalidade”.

O serviço esteve encerrado desde as 20h de sábado. “A urgência do serviço de pediatria encerrará das 20h de hoje, dia 12 de Outubro, até às 8h de amanhã [domingo], dia 13 de Outubro, por insuficiência de médicos pediatras para cumprir a escala nocturna”, indicou, em comunicado enviado no sábado à agência Lusa, o Conselho de Administração do HGO.

Durante o período em causa, todos os utentes que se encontravam internados na unidade hospitalar receberam o devido tratamento médico, assegurou ao PÚBLICO fonte do HGO. No entanto, as portas da urgência pediátrica estiveram encerradas durante a noite, não tendo sido atendidos novos casos. Segundo fonte do hospital, apenas três utentes se dirigiram durante a noite ao Garcia de Orta, tendo sido encaminhados para outras unidades hospitalares.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No sábado, a administração do hospital alertou que todos os utentes que necessitassem de recorrer a este serviço, durante a noite passada, deveriam dirigir-se aos hospitais Santa Maria ou Dona Estefânia, em Lisboa. A administração disse, à data, lamentar esta situação, mas garantiu que estão a decorrer “todas as diligências necessárias para ultrapassar as dificuldades”, em articulação com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e com a tutela.

Segundo o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, há uma grande carência de pediatras neste hospital de Almada, distrito de Setúbal, existindo apenas quatro médicos de serviço a assegurar os bancos de urgência à noite. Há mais de um ano que a situação no Garcia de Orta — hospital que atende cerca de 200 crianças por dia — tem vindo a piorar devido à falta de profissionais.