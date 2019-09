Herrera salvou o Atlético de Madrid da derrota com a Juventus

Muita da narrativa estava construída com base no confronto de duas gerações de goleadores portugueses, de dois colegas de selecção que iriam ser rivais, João Félix contra Cristiano Ronaldo. Mas não foi nenhum deles (ambos foram titulares e jogaram os 90 minutos) a decidir o Atlético de Madrid-Juventus desta quarta-feira, a contar para a primeira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. Numa noite de zero golos portugueses, também não houve um vencedor. A “vecchia signora” chegou a ter dois golos de vantagem, mas o Atlético reagiu com tudo e conseguiu chegar ao empate (2-2) nos minutos finais, graças um velho conhecido do futebol português: Herrera.

Até foi Félix a dar um primeiro sinal de perigo logo aos 10’. O jovem que custou 120 milhões ao Atlético recuperou uma bola ainda no seu meio-campo, levou-a até área da Juventus e conseguiu fazer o remate — saiu rasteiro e colocado, com Szczesny a desviar para canto. A formação de Diego Simeone pareceu sempre mais perigosa na primeira parte, perante um campeão italiano, mais na expectativa e ainda a habituar-se ao novo treinador, Maurizio Sarri.

Não iria ficar muito tempo assim. A segunda parte começou praticamente com o primeiro golo da Juventus. Higuaín recebeu a bola no flanco esquerdo, atraindo a marcação, soltando-a no tempo certo para Juan Cuadrado disparar para o 0-1 aos 48’. Depois, aos 65’, foi Matuidi a fazer o 0-2, numa jogada que começou em Ronaldo e que passou ainda por Alex Sandro antes do cabeceamento vitorioso do internacional francês.

Aos 70’, seria Savic a fazer o 1-2, com o antigo jogador do FC Porto, Herrera a marcar de cabeça o golo que daria o empate já depois dos 90’, ele que tinha entrado aos 76’ — foi a estreia do médio mexicano em jogos oficiais pelo Atlético. Praticamente na última jogada do jogo, Cristiano Ronaldo ainda teve nos pés o golo da vitória, mas o seu remate, após jogada individual, saiu ligeiramente ao lado da baliza de Oblak.

Com o empate no jogo de maior cartaz, o primeiro líder do agrupamento é o Lokomotiv de Moscovo, que foi à Alemanha derrotar o Bayer Leverkusen por 1-2. João Mário foi titular na formação russa e foi dele a assistência para o 0-1, aos 16’, da autoria do médio polaco Krychowiak. A formação germânica ainda nivelou o resultado graças a um autogolo do central alemão Howedes, aos 25’, mas um disparate na saída para o ataque do Bayer deixou a bola nos pés de Barinov, que, bem longe da baliza, fez o 1-2 final.

No Parque dos Príncipes, o Real Madrid foi atropelado por um PSG sem Neymar e Mbappé, mas alimentado pelo acerto de Di María. O extremo argentino, que representou o Real entre 2010 e 2014, marcou dois dos golos parisienses no triunfo por 3-0 sobre a equipa de Zidane em jogo do Grupo A. Esta goleada contrasta com o insípido resultado que aconteceu no outro jogo do agrupamento, um 0-0 na Bélgica entre Club Brugge e Galatasaray.

No Grupo B, o primeiro líder é o Bayern Munique graças a uma tranquila vitória por 3-0 sobre o Estrela Vermelha – marcaram Coman, Lewandovski e Muller. No outro jogo do grupo, houve emoção, incerteza e um golo português. Podence marcou no 2-2 entre Olympiacos e o vice-campeão europeu Tottenham. Os londrinos chegaram ao 0-2, com golos de Kane (26’) e Moura (30’), mas a formação orientada por Pedro Martins começou a recuperar ainda na primeira parte, com o golo do ex-Sporting aos 44’. Valbuena fez o empate, na conversão de um penálti aos 54’. Para além de Podence, José Sá e Rúben Semedo também foram titulares na equipa do Pireu.

Menos sorte teve o outro treinador português em acção nesta jornada. Luís Castro viu o seu Shakthar Donetsk perder com o Manchester City por 0-3 no Grupo C – Mahrez, Gundogan e Jesus marcaram para o campeão inglês. A goleada da noite pertenceu, no entanto, ao Dínamo Zagreb, que derrotou a Atalanta por 4-0, com três golos de Orsic.

Resultados

Grupo A

Club Brugge-Galatasaray, 0-0

Paris Saint-Germain-Real Madrid, 3-0

Grupo B

Olympiacos-Tottenham, 2-2

Bayern Munique-Estrela Vermelha, 3-0

Grupo C

Dínamo Zagreb-Atalanta, 4-0

Shakhtar Donetsk-Manchester City, 0-3

Grupo D

Atlético Madrid-Juventus, 2-2

Bayer Leverkusen-Lokomotiv Moscovo, 1-2