JP de Braga convida Manuel Monteiro para universidade de Verão

O ex-líder do CDS Manuel Monteiro é o orador convidado para falar sobre o futuro da direita na 4ª edição da team camp, uma universidade de Verão organizada pela Juventude Popular (JP) de Braga.

Manuel Monteiro está confirmado para falar no painel “Que direita de futuro”, no âmbito desta iniciativa de formação política de jovens que está marcada para 13,14 e 15 de Setembro em Braga. A relação entre as cidades e a política de habitação, a educação, a cultura e a violência no desporto (com Rui Santos como convidado) são outros dos temas que serão debatidos por 50 jovens participantes, disse ao PÚBLICO Francisco Mota, líder da JP de Braga. O encerramento da team camp será feito pelo líder da JP Francisco Rodrigues dos Santos.

O ex-líder do CDS tem participado, nos últimos meses, em várias iniciativas partidárias, já mostrou vontade em voltar a filiar-se mas isso ainda não aconteceu.

A iniciativa da JP de Braga acontece num distrito em que a escolha para o cabeça de lista de candidatos a deputados – Telmo Correia – por parte da líder do partido, Assunção Cristas, foi muito contestada internamente. Esse processo levou Francisco Mota a recusar integrar a lista e a JP de Braga a anunciar que não fará campanha eleitoral para as legislativas.

Nos últimos anos, a JP e o CDS têm organizado a escola de quadros, em Peniche, uma iniciativa de formação política que costuma ter Paulo Portas como convidado. Este ano, o modelo e a data ainda estão a ser fechados por causa do calendário eleitoral.