Não tinham profissionais de saúde: empresas de rastreios auditivos proibidas de actuar nos Açores

Duas empresas que fazem rastreios auditivos e que vendem aparelhos e próteses por milhares de euros foram inibidas de actuar na Região Autónoma dos Açores. A proibição foi determinada na sequência de várias denúncias de clientes e depois de as autoridades, ao avançarem para uma fiscalização no terreno, perceberem que as empresas não tinham profissionais de saúde nas unidades móveis de rastreio. As autoridades dos Açores avisaram já as suas congéneres no continente da situação e enviaram a informação para a Entidade Reguladora da Saúde (ERS). Estas empresas têm reclamações também no continente, no Portal da Queixa e a associação de defesa de consumidores Deco.

