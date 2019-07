Semana começa com chuva a Norte e temperaturas amenas por todo o país

Segunda-feira começa com chuva e aguaceiros no litoral Norte do país, mas será chuva de pouca dura: a precipitação deverá cessar durante “o meio da manhã” desta segunda-feira, avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). De resto, haverá tempo nublado um pouco por todo o país e as temperaturas manter-se-ão amenas, com os termómetros a registar 25 graus Celsius de máxima em Lisboa, 22ºC no Porto e 30ºC em Faro.

Esta segunda-feira haverá uma “descida das temperaturas máximas”, mais acentuada no interior das regiões Norte e Centro, algo que deverá ser revertido já na terça-feira. Nos arquipélagos dos Açores e da Madeira está também previsto tempo nublado e chuva fraca. As temperaturas máximas no Funchal chegam aos 28ºC e, nos Açores, há 25ºC em Ponta Delgada, 23ºC em Angra do Heroísmo e 26ºC em Santa Cruz das Flores.

Para terça-feira está previsto “céu pouco nublado ou limpo, temporariamente com períodos de maior nebulosidade por nuvens altas nas regiões Norte e Centro a partir da tarde. Haverá uma “pequena descida da temperatura mínima” e uma ligeira subida das temperaturas máximas. Lisboa registará 25ºC de máxima (assim como Viseu e Sines), Porto terá os termómetros a bater nos 22ºC e em Faro haverá máximas de 31ºC (como em Castelo Branco).

Quarta-feira haverá igualmente “céu pouco nublado ou limpo”, assim como vento fraco e uma pequena subida das temperaturas máximas e mínimas. Já quinta-feira, primeiro dia de Agosto, será marcada por uma previsão semelhante: céu pouco nublado ou limpo com maior nebulosidade no litoral oeste até ao início da manhã e vento fraco.

Doze concelhos em risco máximo de incêndio

Apesar das temperaturas amenas, há 12 concelhos dos distritos de Bragança, Santarém, Portalegre, Castelo Branco e Guarda que apresentam risco máximo de incêndio; só o litoral norte apresenta um risco reduzido, segundo o IPMA. Cerca de 30 concelhos estão com risco muito elevado e pertencem aos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Portalegre, Lisboa e Faro.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo o elevado o terceiro nível mais grave. Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Todo o território português está também sob risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV) – o aviso é válido para todo o território de Portugal continental, para a região Autónoma da Madeira e para quase todas as ilhas dos Açores, de onde só escapa a ilha do Faial, que apresenta risco moderado.

Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

O índice ultravioleta varia entre 1 e 2, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo). O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.