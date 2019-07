Por esta ria de Aveiro adentro há paisagens serenas e genuínas

Este texto tem de começar com uma espécie de acto de contrição. Por momentos, estivemos tentados a omitir alguns dos locais imaculados que tivemos a oportunidade (e a sorte) de ficar a conhecer ao longo das várias horas que passámos no coração da ria de Aveiro. Ilhas desertas, praias de areia branca, pequenos portos de abrigo que merecem ficar assim mesmo, puros e resguardados. Os cânones do jornalismo acabaram por prevalecer e, por isso, não lhe vamos faltar à verdade. Há pequenas maravilhas para descobrir para além dos canais urbanos na ria de Aveiro – aqueles que são dados a conhecer em forma de speed dating, em passeios de moliceiro de curta duração. À vela ou a motor, não faltam propostas para viver uma experiência diferente na laguna que torna a região de Aveiro tão especial.

