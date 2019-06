Salin deixa Sporting e assina até 2021 com o Rennes

O Sporting chegou a acordo com o guarda-redes Romain Salin para a rescisão do contrato com o francês, que esteve ao serviço dos “leões” nas duas últimas épocas e que agora regressa ao Rennes, até 2021, clube que representou em 2002/03, no último ano de júnior.

“A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo para a revogação do contrato com o guarda-redes da equipa principal de futebol Romain Salin”, pode ler-se na nota emitida pelos “verde-e-brancos”.

O Sporting deseja “os maiores sucessos profissionais e pessoais” ao guardião, que tinha mais um ano de contrato com o emblema de Alvalade, depois de ter renovado em Janeiro.

O guarda-redes, de 34 anos, foi contratado ao Guingamp, em 2017, e, depois de uma primeira época na “sombra” de Rui Patrício, agarrou a titularidade no início da última temporada, antes de ceder o lugar ao brasileiro Renan.

Salin, que em Portugal também representou Naval 1.º de Maio, Marítimo e Rio Ave, disputou 22 partidas pelos “leões”, 18 das quais na temporada passada.

