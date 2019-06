Portugal fecha qualificação para o Euro 2020 com um empate

Com o regresso a uma grande prova da EHF já garantido, Portugal fechou neste domingo, em Matosinhos, a fase de apuramento para o Campeonato da Europa de andebol com um empate (28-28).

Em caso de vitória contra a Lituânia, a selecção portuguesa terminaria o Grupo 6 com os mesmos pontos da poderosa França, mas já em fase de descompressão, depois de ter garantido a meio da semana a qualificação na Roménia, a equipa comandada por Paulo Pereira não conseguiu repetir o triunfo de Outubro do ano passado na Lituânia (24-23). Com o empate, os lituanos falharam o objectivo de serem um dos quatro melhores 3.º classificados, posição que daria o apuramento para o Euro 2020.

No Centro de Desportos e Congresso de Matosinhos, Portugal acabou por fazer um jogo tranquilo, mas os receios da véspera de Paulo Pereira eram justificados. Após uma viagem à Roménia “atribulada”, o seleccionador temia que os jogadores se apresentassem “algo fatigados” e o desgaste acabou por se notar nos jogadores portugueses.

Após uma primeira parte de bom nível, Portugal chegou ao intervalo a ganhar por três golos (16-13), mas a Lituânia necessitava de ganhar para manter a esperança de chegar ao Europeu e acabou por criar problemas à equipa portuguesa, principalmente através de Urbonas e Dumcius, que marcaram 15 dos 28 golos da selecção de Leste.

Com o empate, Portugal terminou o Grupo 6 com nove pontos, menos um do que França. Para além de portugueses e franceses, garantiram um lugar no Euro 2020, que será realizado entre 9 e 26 de Janeiro na Áustria, Noruega e Suécia, mais 18 países: Alemanha, Polónia, Croácia, Suíça, Macedónia do Norte, Islândia, Eslovénia, Letónia, Rep. Checa, Bielorrússia, Hungria, Rússia, Dinamarca, Montenegro, Sérvia, Holanda, Bósnia, Ucrânia. A Espanha, actual campeão europeia, já estava apurada.