Relatório aponta falhas na manutenção do avião que aterrou de emergência em Beja

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) divulgou esta sexta-feira um relatório que aponta falhas e erros na manutenção do avião operado pela companhia aérea cazaque Air Astana que, em Novembro de 2018, voou descontrolado sobre Lisboa e acabou por aterrar de emergência no aeroporto de Beja com a ajuda de dois caças F16 da Força Aérea Portuguesa (FAP).

No relatório, publicado no site do GPIAAF, lê-se que “durante a fase inicial e de recolha de dados da investigação, foram examinados em detalhe os controlos de voo da aeronave, tendo sido confirmada a incorrecta instalação do sistema de cabos de comando dos ailerons, em ambas as semiasas”.

O GPIAAF revela ainda que foram identificados “desvios aos procedimentos internos por parte do prestador de serviços de manutenção que levaram a que o erro não fosse detectado nas diversas barreiras de segurança desenhadas pelos reguladores, indústria de manutenção aeronáutica e no próprio sistema implementado no prestador de serviços de manutenção”.

Segundo o documento, alguns dos problemas apontados já começaram a ser resolvidos, sendo agora necessária uma mudança de procedimentos por parte da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal (de onde a aeronave partiu) e da fabricante Embraer.