Debate na SIC: brincar às eleições europeias

Os seis cabeças de lista dos partidos com assento no Parlamento Europeu (PE) – BE, PCP, PDR, PS, PSD, PP – tiveram na quarta-feira à noite o primeiro debate televisivo. Como se esperava, passaram demasiado tempo em discussão de política interna e muito pouco nos desafios legislativos que esperam enfrentar no PE. Não faltou a necessária referência a José Sócrates, com registo fotográfico, não fossem os espetadores ter esquecido a cara dele. O que liga o ex-primeiro-ministro ao que nos espera a partir de 26 de maio, Nuno Melo não explicou.

