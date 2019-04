Operação Páscoa: um morto e 22 feridos graves em 615 acidentes

A GNR registou 615 acidentes nas estradas portuguesas, com 22 feridos graves e uma vítima mortal, durante os três primeiros dias da Operação Páscoa, de acordo com os dados provisórios divulgados este domingo.

Desde quinta-feira, as patrulhas da Guarda Nacional Republicana fiscalizaram 13.300 condutores, dos quais 236 conduziam com excesso de álcool. Destes, 101 foram detidos por apresentarem uma taxa de alcoolemia igual ou superior a 1,2 gramas álcool por litro de sangue.

Foram ainda detidas 34 pessoas sem carta de condução, indica a GNR em comunicado.

O acidente, que causou uma vítima mortal, resultou da colisão entre três veículos, no concelho de Valença, tendo provocado ainda cinco feridos, dois dos quais com gravidade. A vítima mortal, um homem de 34 anos, seguia numa das viaturas. Segundo os Bombeiros de Valença, no veículo, viajava uma mulher de 24 anos, que sofreu ferimentos graves e foi transportada ao Hospital de Braga.

Num segundo carro envolvido viajava uma criança com 9 anos de idade, que ficou em estado grave e foi transportada para o Hospital de Santa Luzia em Viana do Castelo. A mulher de 31 anos que conduzia a viatura sofreu ferimentos ligeiros, disse à agência Lusa a mesma fonte.

Num terceiro carro viajavam duas mulheres, com 56 e 58 anos, que sofreram ferimentos ligeiros.

Estiveram envolvidos nas operações de socorro 23 operacionais.