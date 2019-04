O misterioso homem do Panamá que quis comprar os estaleiros de Viana do Castelo

Harold Woods, o empresário que era o gerente da empresa Trajectória, contratada pela Circuito do Estoril (CE) para realizar o Moto GP 2012 no autódromo do Estoril, é considerado um elemento chave para perceber o que de facto aconteceu com o dinheiro da bilheteira do evento e porque não foram pagos mais de 1,5 milhões de despesas relacionadas com o evento.

