Bebé Julen morreu quando caiu no poço

Julen, a criança de dois anos que caiu num poço em Totalán, em Málaga, Espanha, no dia 13 de Janeiro, morreu quando caiu no poço. O resultado da autópsia à criança foi revelado esta segunda-feira pelas autoridades espanholas. De acordo com os exames, a criança teve um “traumatismo cranioencefálico”.

A extrema dureza do terreno e fortes rajadas de vento atrasaram o resgate do corpo, que se prolongou durante 12 dias. No resgate estiveram envolvidas mais de 300 operacionais.