Três acidentes na A4, na zona da serra do Marão, provocam seis feridos

Uma criança ficou ferida com gravidade e outras cinco pessoas de forma ligeira em três acidentes na Autoestrada 4 (A4) na zona da serra do Marão, Vila Real, onde caiu granizo, adiantou este sábado uma fonte dos bombeiros.

O comandante dos bombeiros da Cruz Branca, Orlando Matos, especificou que ocorreu um capotamento de um carro ligeiro ao quilómetro 84 da A4, sentido Vila Real -- Amarante, que resultou em ferimentos graves numa criança. O alerta para este acidente foi dado por volta das 15h00 e para o local foram mobilizados 17 operacionais e oito viaturas, entre bombeiros, INEM e GNR.

Poucos minutos depois, houve uma colisão entre duas viaturas, ao quilómetro 85 da A4, mas no sentido contrário, Amarante - Vila Real. Orlando Matos referiu que este acidente provocou um ferido ligeiro, também uma criança. Para aqui foram mobilizados 11 operacionais e quatro viaturas.

Já de manhã, perto do Túnel do Marão, também na A4, verificou-se uma colisão entre viaturas, enquanto outras se despistaram. No total estiveram envolvidos seis veículos. Deste acidente resultou um ferido ligeiro, que, segundo Orlando Matos, foi transportado para o hospital de Vila Real apenas “por precaução”.

O comandante alertou para as condições da estrada, onde este sábado se tem verificado a queda de granizo de forma intensa, embora esporádica, provocando “um tapete de gelo”. Para além da queda de granizo, nevou no distrito de Vila Real, em zonas de montanha, não havendo, no entanto, estradas cortadas.

Na sexta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) emitiu um aviso à população, que se prolonga até domingo, devido a um agravamento das condições meteorológicas, com previsão de forte precipitação, queda de neve, vento e agitação marítima.

Na sequência de um alerta do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a ANEPC alerta para a “queda de neve persistente e com acumulação” a partir dos 800/1.000 metros nas regiões Norte e Centro, com especial destaque para as formações da Peneda-Gerês, Montesinho, Alvão-Marão, Montejunto e Estrela, com acumulados que podem chegar aos 15 centímetros nos próximos três dias.