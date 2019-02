Génio de Fifó e pé quente de Janice guiam Portugal à final do Europeu de futsal

O sonho já esteve mais longe e é agora mais do que nunca um objectivo. A selecção nacional feminina de futsal está na final do Campeonato da Europa de futsal, a acontecer no Pavilhão Multiusos de Gondomar. Numa arena com 2500 adeptos a proporcionar lotação esgotada, Portugal venceu com relativa facilidade a Ucrânia nas meias-finais por 5-1.

A primeira parte foi um autêntico jogo de paciência que as portuguesas tiveram total controlo, mas faltava o golo tão procurado. Começaram os remates de Fifó, Pisko e depois de Carla Vanessa, que teve um tento na barra ocupada pela guarda-redes ucraniana. Seguiram-se as oportunidades para Sara Ferreira e Janice, que chega ao golo inaugural pouco depois de um timeout pedido pela Ucrânia. Jenny rematou do lado esquerdo, com duas adversárias pelo caminho, para uma defesa infeliz de Viktoriia Sagaidachna para o lado direito, onde a nº14 das “quinas” só precisou de encostar. A guardiã ucraniana esteve bastante atarefada durante toda a partida.

Parecia tudo perfeito para Portugal no final dos primeiros 20 minutos, até porque a Ucrânia ultrapassou as cinco faltas e ainda houve direito a pontapé de livre directo sem barreira para Carla Vanessa, mas sem dar golo. A vantagem era ainda milimétrica.

No arranque do segundo tempo, a Ucrânia empatou a partida contra a corrente do jogo. Sydorenko encostou a bola, já em queda, perto do poste esquerdo depois de um passe vindo da direita. Portugal reagiu logo de seguida, com Sara Ferreira a ter dois remates frontais negados – um, novamente, pela guarda-redes e outro pela defesa.

A selecção portuguesa encontrou fraquezas na Ucrânia, que estava sempre atrás da linha da bola e ia sofrendo com isso, e demonstrou que era superior. Fifó tanto rematou na primeira parte que, quando faltavam 12 minutos para o fim, faz o 2-1 com sorte pelo meio – o remate de média distância tinha resvalado em uma das ucranianas e a bola só parou no fundo das redes. As portuguesas apostavam muito na troca de bola no meio da quadra, atraindo as oponentes e apostavam na técnica individual das jogadoras mais criativas.

Pouco depois dos últimos nove minutos, a Ucrânia atingiu a quinta falta, enquanto Portugal só tinha cometido duas e continuava a controlar o jogo, tendo mais bola, sem pensar que tinha esse elemento a seu favor. O 3-1 chegou naturalmente com mais um de muitos dribles de Fifó, que assistiu para Carla Vanessa marcar com facilidade à frente da guarda-redes ucraniana.

Os ferros da baliza ucraniana iam sendo o alvo favorito das portuguesas. A Ucrânia pediu novo timeout e voltou à quadra com guarda-redes avançada, apostando num “cinco para quatro” que pouco assustou Portugal. Janice bisou na partida aos 38’ e colocou o ponto final no jogo.

A Ucrânia desistiu logo de recorrer à guarda-redes de campo. A vantagem já era maior e Portugal – Fifó também chegou a bisar depois de uma desconcentração da guarda-redes da Ucrânia para o 5-1 – já tinha a vitória no bolso. Vem aí mais um duelo ibérico numa final de um Europeu, mas agora no feminino.

Com este resultado, as portuguesas marcam presença na final do primeiro Europeu organizado pela UEFA, frente à Espanha, que antes venceu a Rússia por 5-0. O apito inicial está marcado para este domingo, às 18h30.