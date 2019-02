Real Madrid arranca empate em Camp Nou

Barcelona ou Real Madrid, um deles vai ficar de fora da final da presente edição da Taça do Rei, mas o jogo desta quarta-feira, da primeira mão das meias-finais da prova, ainda não permitiu perceber quem ficou mais perto do objectivo. Em Camp Nou, os dois gigantes do futebol espanhol (1-1) empataram e deixaram tudo em aberto para o embate no Santiago Bernabéu, no dia 27.

Lionel Messi e Gareth Bale, dois pesos-pesados de Barça e Real, começaram o jogo no banco e foram lançados sensivelmente no mesmo minuto, o 64. Nessa altura, o resultado já estava fechado. Aos 6’, foi Lucas Vázquez, com uma emenda na pequena área a passe de Benzema, a inaugurar o marcador, dando o mote para um jogo em que os “merengues” usaram as transições ofensivas como principal trunfo.

O empate chegaria no arranque do segundo tempo, aos 57’, por Malcom, que até então não tinha sido particularmente feliz no momento da definição. E o Barcelona, que já tinha enviado uma bola à trave (Rakitic) no primeiro tempo, para além de ter testado Keylor Navas num par de ocasiões, pôs alguma justiça no marcador.