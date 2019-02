Real Madrid é o grande vencedor da jornada em Espanha

Uma vitória sobre o surpreendente Alavés (3-0) permitiu ao Real Madrid tirar grandes dividendos da 22.ª jornada da Liga espanhola. Os "merengues" não só somaram os três pontos da praxe, como encurtaram distâncias para o segundo e primeiro classificados, e ainda se afastaram do quarto.

Karim Benzema inaugurou o marcador no Santiago Bernabéu aos 30' e Vinícius, a nova coqueluche do Real, ampliou as contas aos 80', com um remate rasteiro já dentro da área. Já no tempo de compensação, Mariano Díaz juntou a um salto acrobático um cabeceamento perfeito para fechar as contas.

O Real Madrid, de Santiago Solari, soma agora 42 pontos, menos dois do que o Atlético de Madrid, que perdeu com o Betis, e menos oito que o Barcelona, que empatou com o Valência. No quarto posto continua o Sevilha (derrota pelo Celta), mas agora a seis pontos dos "blancos".

PUB