Apoiantes de Rio vencem eleições para o Núcleo Ocidental do Porto do PSD

O vice-presidente da concelhia do PSD-Porto, Miguel Corte Real, foi eleito este sábado para líder do Núcleo Ocidental do Porto (NOP) do PSD, derrotando Andreia Júnior, próxima do antigo líder da JSD, Pedro Duarte, que ponderou candidatar-se à liderança social-democrata por considerar que o partido precisava de mudança e de rumo.

Miguel Corte Real já pensa nas eleições autárquicas de 2021 e na construção de um projecto político alternativo para a cidade, mas primeiro - diz – o Núcleo Ocidental do Porto vai empenhar-se em apoiar Rui Rio que tem pela frente três difíceis combates eleitorais. “O nosso projecto passa por apoiar o presidente do partido sem qualquer reserva”, afirma o recém-eleito líder do NOP.

“Eu propus uma mudança de rostos para o Núcleo Ocidental do Porto e essa mudança concretizou-se porque os militantes escolheram o projecto que apresentava novos protagonistas para os próximos dois anos e um projecto mais abrangente porque os resultados autárquicos em 2017 não foram positivos”, nota recém-eleito presidente daquela estrutura do PSD, o núcleo mais importante do partido.

Ao PÚBLICO, Miguel Corte Real revela que a primeira medida que vai tomar é fazer um levantamento das necessidades no Agrupamento de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos e Junta de Freguesia de Ramalde e avaliar as coligações que o PSD tem com o movimento independente de Rui Moreira.

Há um mês, num plenário de militantes do NOP, o vice-presidente da concelhia defendeu que a nova comissão política devia assumir já que o PSD quer ir sozinho a votos em 2021, rompendo com as coligações que o partido nas duas freguesias em relação às quais o Núcleo Ocidental do Porto tem responsabilidades.

Presidente da concelhia fala em "alto nível de participação"

O presidente da concelhia do PSD-Porto, Hugo Neto, congratula-se com “alto nível de participação” dos militantes nas eleições para a nova liderança do NOP e diz “contar activamente com todos para trabalhar na construção de uma candidatura vencedora para a Câmara do Porto”.

“Ambas as listas tinham pessoas com grande qualidade e é com todos que contamos para o combate que temos de fazer a Rui Moreira. A cidade precisa de um projecto alternativo”, defende Hugo Neto, vincando que “cada dia que passa cada vez mais se percebe que a cidade precisa de uma visão de médio e longo prazo que neste momento não existe e que só o PSD é capaz de apresentar”.

A candidatura vencedora de Miguel Corte Real foi apoiada por pessoas próximas de Rui Rio, mas também contou com muitos daqueles que nas eleições para a presidência do PSD estiveram com Pedro Santana Lopes.

Pouco depois de serem conhecidos os resultados, Andreia Júnior escrevia do Facebook: “(…) Quero que saibam que continuarei disponível para trabalhar em prol do nosso núcleo e das nossas freguesias! Espero agora, de todos, muito trabalho de modo a que nos apresentemos às próximas eleições autárquicas com um projecto mobilizador para as nossas freguesias, que seja merecedor da confiança dos nossos eleitores, dos portuenses que queriam mais e melhor cidade, com freguesias actuantes e responsáveis e eficazes!”

Desmoralizado com a derrota eleitoral, o marido de Andreia Júnior escrevia na sua página no Facebook: “Já não bastava os dirigentes, estou totalmente desiludido com os ‘militantes’”.

Rui Rio, Paulo Rangel e Amândio de Azevedo (antigo ministro de Cavaco Silva) fazem parte do Núcleo Ocidental do Porto - uma das estruturas mais prestigiadas do partido a nível concelhio.

Nestas eleições votaram 284 militantes, 150 em Miguel Corte Real e 132 em Andreia Júnior. Registaram-se dois votos brancos.

