Bicampeã França estreia-se a vencer no Mundial

A bicampeã França estreou-se nesta sexta-feira no Mundial de andebol com triunfo apertado (24-22) sobre o Brasil, enquanto a "vice" Noruega entrou a esmagar a Tunísia, por 34-24.

Com estes resultados, a França, recordista de triunfos com seis títulos mundiais, e que não contou com a sua estrela Nikola Karabatic, por lesão, igualou a anfitriã Alemanha - coorganizadora do torneio, juntamente com a Dinamarca - no comando do grupo A, no qual a renovada Rússia empatou com a rejuvenescida Sérvia (30-30).

Já a Noruega juntou-se na poule C ao primeiro lugar da Dinamarca e da Áustria, que não teve problemas em bater a Arábia Saudita por 29-22.

A Croácia sentiu dificuldades que o triunfo por 31-27 sobre a Islândia não revela, com o conjunto balcânico, campeão em 2003, em Portugal, a mostrar argumentos para lutar pelo pódio.

A campeã da Europa, Espanha, e a Macedónia repartem o comando do grupo B com a Croácia, depois de vencerem, respectivamente, o Bahrein (33-23), que nunca se superiorizou a um adversário europeu em Mundiais, e o Japão (38-29).

No grupo D, a Suécia, quatro vezes campeã do mundo, começou por se superiorizar ao Egipto com 27-24, liderando a par da surpreendente Angola. Os "palancas negras" impuseram-se ao Qatar, finalista mundial em 2015, por 24-23, num desafio dirigido pela dupla de árbitros portuguesa composta por Ricardo Fonseca e Duarte Santos.

A campeã pan-americana Argentina e a Hungria empataram a 25.



