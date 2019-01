Líder local da Alternativa para a Alemanha espancado na rua

Um dirigente do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) ficou gravemente ferido depois de ter sido espancado na noite desta segunda-feira.

O líder do partido em Bremen (noroeste), Frank Magnitz, foi atacado por três indivíduos mascarados que lhe bateram com um pedaço de madeira e pontapearam-lhe a cabeça.

Magnitz acabava de sair de uma recepção de Ano Novo no museu de arte da cidade quando foi atacado.

A polícia considera que o ataque contra Magnitz poderá ter tido uma motivação política, diz a BBC, mas os seus autores não foram identificados.

A AfD é o terceiro partido com mais representação no Parlamento federal, para além de estar presente em todos os parlamentos regionais, e muito do seu sucesso deve-se a um programa com um forte pendor anti-muçulmano e muito limitador da imigração.

Na semana passada, uma explosão destruiu parte das instalações do partido na cidade de Dobeln (leste).

