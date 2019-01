Charles e Elin bordam as ruas da Europa

Do eléctrico de Lisboa às casas de praia suecas, passando pelas cabines telefónicas londrinas e pela Casa Museu Gaudí, em Barcelona, a arte de Charles Henry e Elin Petronella não tem limites. Entre ruas, monumentos e paisagens, é nas viagens pela Europa que o casal encontra inspiração. O resultado? Uma colecção de bordados que retrata, além de outras coisas, a arquitectura das ruas por onde passam, uma lista de podcasts onde se discute a criatividade e a criação de cursos de bordados leccionados pelo casal.

Conheceram-se em Outubro de 2016, em Paris, a cidade de Charles. Desde então partilham o gosto pela vida artística e pela criatividade. Para Charles, com formação académica na Escola de Belas Artes da capital francesa, e Elin, uma autodidacta no mundo criativo, a arte vai além da vocação: é uma forma de viver. “A chave é nunca parar de criar. A cada peça e experiência, estás mais perto de ser o artista que pretendes ser”, escrevem no site.

Bordar edifícios de cidades não é novidade. Desde 2015 que Teresa Lim, residente em Singapura, partilha as suas colecções de bordados — que vão desde pontos de referência mundiais até parcerias com empresas como a Netflix e a Gucci.