E se a “cidade do futuro” fosse… mais doce?

É a terceira vez que arquitectos, designers e engenheiros se juntam para pensar uma cidade mais… doce. Construída inteiramente com biscoitos de gengibre e decorada com várias guloseimas natalícias, a cidade de Natal está exposta no Museu Victoria & Albert, em Londres, até 6 de Janeiro. Há três anos que o estúdio de arquitectura Tibbalds Planning e Urban Design pede a ateliers ingleses que desenhem edificios, parques e espaços públicos — e que depois os cozinhem a partir de uma massa de gengibre. Os espaços criados, bem como os mais de 60 edifícios, são um convite aos visitantes para "de forma divertida imaginarem a cidade do futuro" — que, supomos, não será comestível.

O bilhete para visitar a cidade custa cerca de seis euros (seis libras). Há também a possibilidade de participar em workshops e sair com uma casa feita de biscoitos de gengibre (cerca de 30 euros). E "se o design não cativar", escreve uma das visitantes no site do projecto, "o cheiro irá fazê-lo de certeza".