Mourinho: “Não há água? Estamos a poupar dinheiro para Janeiro?”

Nada como uma vitória robusta para deixar José Mourinho bem-disposto. Depois do triunfo por 4-1 sobre o Fulham que colocou um ponto final a um mês sem vitórias na Premier League inglesa, Mourinho entrou na sala de imprensa de Old Trafford a dizer uma piada: “Não há água? Estamos a poupar dinheiro para Janeiro?”

Sendo bastante provável que o Manchester United invista durante a janela de Inverno do mercado de transferências, Mourinho mostra-se, para já, satisfeito como o que os “red devils” mostraram frente ao último classificado e deixa enormes elogios ao seu compatriota Diogo Dalot, que cumpriu o segundo jogo consecutivo como titular no lado direito da defesa, com o técnico português a detectar algumas semelhanças do ex-FC Porto com um histórico lateral-direito do United.

“Só tenho pena que ele tenha chegado a recuperar de uma operação e depois voltou lesionado da selecção nacional, e só começou a jogar em Dezembro. Não nos podemos esquecer que ele só tem 19 anos e não lhe peçam que seja já super-consistente depois de só ter feito cinco jogos na Liga portuguesa. Todos sabem que tem enorme potencial. Não gosto de fazer comparações, mas o Gary Neville chegou à primeira equipa do United com esta idade e o Diogo pode bem ser o dono do lugar nos próximos dez anos”, declarou Mourinho.

