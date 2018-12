Festival Super Bock Super Rock volta ao Meco

Entre os dias 18 e 20 de Julho do próximo ano, o festival de música Super Bock Super Rock vai estar de volta à Praia do Meco, em Sesimbra. O anúncio foi feito pela organização nas páginas oficiais do evento nas redes sociais. Até ao momento, ainda não há artistas confirmados.

O Super Bock Super Rock regressa à praia do Meco em 2019 depois se ter realizado no Parque das Nações, em Lisboa, entre 2015 e 2018.

Luís Montez, responsável pela organização do festival, explicou ao PÚBLICO que o regresso do Super Bock Super Rock ao Meco é uma forma de "festejar" os 25 anos do evento. O primeiro cabeça de cartaz será anunciado esta quinta-feira à noite.

Luíz Montez justificou a mudança dizendo que "havia uma saudade em regressar à praia, ao Meco", sem deixar de acrescentar que o festival, nesta localização, "leva muito mais gente" e vai ter o habitual campismo.

"A Câmara de Sesimbra recebeu-nos novamente de braços abertos e a ideia será continuar [nas próximas edições] com o festival no Meco", acrescentou.

