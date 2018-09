Da democracia na Europa

A “construção” europeia está ainda a tempo de escapar à desintegração? Desde o malogro do projeto de Tratado Constitucional em 2005 abrem-se fissuras cada vez mais inquietantes, sem que nada pareça tirar os líderes europeus do seu sono dogmático. Nem os revezes eleitorais repetidos, nem a fractura económica entre países da zona euro, nem o refinanciamento de banqueiros irresponsáveis à custa dos contribuintes, nem a descida da Grécia aos infernos, nem a incapacidade de encontrar uma resposta comuns aos fluxos migratórios, nem o “Brexit”, nem o aumento da pobreza, das desigualdades, dos nacionalismos e da xenofobia, forçaram um debate sobre a crise profunda a nível da UE.

Não existindo um espaço público europeu, a questão pode ser debatida apenas a nível dos Estados-membros. Ora, não sendo este o nível no qual são definidas as políticas europeias e encontrando-se os órgãos dirigentes da UE (a Comissão, o Tribunal de Justiça, o Conselho e o BCE) fora de alcance dos eleitores, os debates nacionais resumem-se à questão de saber se devemos “suportar” a Europa resignadamente ou abandoná-la. Consideramos esta lógica binária enganadora e suicida. Ao excluir qualquer possibilidade de reformar democraticamente a União europeia, este falso dilema entre “Eurólatras” e “Euroniilistas” apenas pode conduzir à sua lenta decomposição.

A principal razão para o afastamento crescente dos cidadãos relativamente à UE é o divórcio entre os valores em que esta assenta e as políticas que conduz. Estes valores são os proclamados pela Carta dos Direitos Fundamentais, segundo a qual “a União baseia-se nos valores indivisíveis e universais da dignidade do ser humano, da liberdade, da igualdade e da solidariedade; assenta nos princípios da democracia e do Estado de direito”.

Em 2009, na sua decisão relativa ao Tratado de Lisboa, o Tribunal Constitucional alemão denunciou o défice democrático da UE resultante da inexistência de eleições que permitam a uma oposição aceder ao poder com base num programa de governo. A União rege-se, assim, pelo que Jürgen Habermas designou como “um federalismo executivo pós-democrático”. Este regime é, na verdade, o que defendia desde 1939 um dos teóricos do neoliberalismo, Friedrich Hayek, segundo o qual uma Federação de Estados fundada sobre “as forças impessoais do mercado” seria a instituição mais capaz de colocar estas forças ao abrigo “das interferências legislativas”, reduzindo o poder dos governos nacionais e dissolvendo qualquer sentimento de solidariedade, quer social, quer nacional.

De facto, a corrosão dos sistemas de solidariedade é um dos efeitos mais visíveis da integração europeia e o primeiro factor da sua desintegração, devido à assimetria entre a capacidade da UE para desmantelar as solidariedades nacionais em nome das liberdades económicas e a sua incapacidade de edificar solidariedades europeias.

Tendo renunciado à sua promessa de igualização no progresso das condições de vida e de trabalho, a UE rebaixou as suas ambições para uma rede de protecção mínima destinada a salvar do afogamento os náufragos da flexibilização dos mercados de trabalho a qual, em contrapartida, promove infatigavelmente. A única solidariedade que parece funcionar eficazmente na Europa é a que permitiu salvar sem o reformar um sistema bancário falido, inundando-o de liquidez, transferindo as perdas para os contribuintes europeus e mergulhando países inteiros na miséria.

Mas, contrariamente às ilusões neoliberais, nenhuma sociedade humana pode durar apenas com base na competição entre os seus membros e sem solidariedades. Não podendo ser instituídas democraticamente, estas reaparecem sob bases identitárias, étnicas ou religiosas, abrindo a via aos demagogos e à violência.

Por conseguinte, coloca-se a questão de saber se os princípios consignados na Carta e nos Tratados são poeira para os olhos ou se são para tomar a sério. É esta a questão essencial que deveria ser debatida durante as próximas eleições europeias.

A UE reencontrará o seu crédito e a sua legitimidade apenas na medida em que se afirmar como uma Europa da cooperação mais do que de competição. Com o poder do seu mercado, a UE é a única entidade em condições de lutar contra o que Franklin Roosevelt designava “o dinheiro organizado”, de separar os bancos de depósitos e de investimento e de imitar o poder de criação monetária destes. A única capaz de impor aos operadores económicos de todas as nacionalidades regras à altura dos perigos ecológicos, da multiplicação das desigualdades ou da concorrência fiscal mortífera. Só a UE está em condições de apoiar campeões europeus com poder para preservar as liberdades públicas lutando contra os monopólios hoje exercidos pelas GAFA e amanhã por empresas chinesas. A única capaz de responder, com base nestes princípios, à questão das migrações, não cedendo aos demagogos sobre o respeito intransigente da dignidade e dos direitos dos migrantes e dos requerentes de asilo e trabalhando ao mesmo tempo para garantir o direito a viver decentemente do seu trabalho sem ter de se exilar.

Esta refundação da União pressupõe o aprofundamento da democracia. No entanto, não é o regresso ou a restauração das formas tradicionais da democracia que devemos procurar, mas um verdadeiro renascimento desta a todos os níveis da vida política. Sem tal renascimento democrático, as elites dirigentes continuarão isoladas da experiência infinitamente rica dos povos e presas fáceis dos demagogos.

Este artigo (resumo do publicado em ... (URL) e simultaneamente por toda a Europa) resultou do colóquio realizado no Collège de France de 18 a 20/6/2018: https://www.college-de-france.fr/site/alain-supiot/_audiovideos.htm

Alain SUPIOT, Professor do Collège de France, Andrea ALLAMPRESE, Professor da Universidade de Modena e Reggio Emilia, Laurence BURGORGUE-LARSEN, Professora da Universidade de Paris-Sorbonne, Irena BORUTA, Antiga Professora da Universidade Cardeal Wyszynski (Varsóvia), Maria CASAS BAHAMONDE, Professora da Universidade Complutense de Madrid, Antiga Presidente do Tribunal Constitucional espanhol, Christina DELIYANNI DIMITRAKOU, Professora da Universidade Aristóteles de Salónica, Franciszek DRAUS, Investigador em Ciências Políticas (Berlim), Gaël GIRAUD, Director da Investigação do CNRS, Ota de LEONARDIS, Professora da Universidade de Milano Bicocca, Paul MAGNETTE, Professor da Universidade Livre de Bruxelas, Antigo Ministro-Presidente da Valónia, Alexandre MAITROT DE LA MOTTE, Professor da Universidade Paris-Este Créteil, António MONTEIRO FERNANDES, Professor do Instituto Universitário de Lisboa, Ulrich MU¨CKENBERGER, Professor Emérito da Universidade de Hamburgo, Be´atrice PARANCE, Professora de Direito da Universidade Paris-Vincennes Saint-Denis, Étienne PATAUT, Professor da Universidade Paris-Sorbonne, Claude-Emmanuel TRIOMPHE, Conselheiro do Alto-Comissário para o Empenhamento Cívico (França), Fernando VASQUEZ, Antigo membro da Direção-Geral dos Assuntos Sociais da Comissão Europeia

