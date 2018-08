Miguel Oliveira em 16.º nos treinos livres do GP da Áustria

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) registou esta sexta-feira o 16.º melhor tempo nos treinos livres para o Grande Prémio da Áustria, 11.ª prova do Mundial de Moto2, que o luso lidera.

Oliveira fez um tempo de 1.30,920 minutos registado na sessão da manhã, dominada pelo italiano Francesco Bagnaia (Kalex), segundo do Mundial a dois pontos do piloto português, que registou o melhor tempo do dia na pista de Spielberg (1.30,441).

No treino livre da tarde, foi o sul-africano Steven Odendaal (NTS) a marcar a melhor volta, com o português bem distante, no 30.º lugar, entre 31 pilotos que registaram uma volta cronometrada.

No sábado, os pilotos correm uma terceira sessão de treinos antes da qualificação, agendada para as 14h05 (horas de Lisboa), com a corrida em Spielberg agendada para domingo.

Miguel Oliveira, a cumprir a última temporada no Moto2 antes de "dar o salto" para a MotoGP em 2019, lidera o Mundial com 166 pontos, mais dois do que Bagnaia, estando o espanhol Álex Márquez (Kalex) no terceiro lugar, com 113 pontos.

