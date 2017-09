Morreu D. Manuel Martins, bispo emérito de Setúbal

D. Manuel Martins, bispo de Setúbal entre 1975 e 1998, morreu este domingo, aos 90 anos. Conhecido como o "bispo vermelho", pela sua acção de denúncia das injustiças sociais, morreu às 14h05, em casa de familiares, na Maia, onde se encontrava.

O primeiro-ministro, António Costa, já reagiu no Twitter à notícia da sua morte: "É com grande tristeza que recebo a notícia do falecimento de D. Manuel Martins, grande referência da consciência social", escreveu, para concluir que a "melhor homenagem à sua memória é a acção pela erradicação da pobreza".

Manuel Martins nasceu a 20 de Janeiro de 1927, em Leça do Balio, concelho de Matosinhos, e foi ordenado sacerdote em 1951. Após 1960 foi pároco na freguesia de Cedofeita, já depois de ter frequentado o curso de direito canónico na Universidade Gregoriana em Roma.

Mas foi enquanto bispo de Setúbal, cargo em que se manteve ao longo de 23 anos, até que, em 1998, o Papa João Paulo II aceitou o seu pedido de resignação, que D. Manuel Martins se notabilizou, pela sua atenção aos problemas do desemprego, da habitação social e do trabalho infantil. "Chamavam-me 'bispo vermelho' porque ocupava espaços de onde a Igreja nunca devia ter saído", sustentara o próprio, numa entrevista à TSF, em Março de 2016.

Durante esses anos, ficaram para a história as polémicas de D. Manuel Martins com Mário Soares e Cavaco Silva, numa Setúbal muito marcada pelo encerramento de fábricas e pelo desemprego. "Era evidente que Mário Soares e Cavaco Silva não gostavam das minhas intervenções. Eu falava do que sabia, da fome que o povo passava...", acrescentou então.

A sua postura incómoda não se esgotou aí. Ainda em 2014, numa entrevista à SIC, dizia que nem partidos políticos nem sindicatos estavam a defender como deviam os cidadãos. Em relação aos primeiros, acusou-os mesmo de só pensarem em si próprios e de agirem como grupos de futebol.

"Foi uma consciência crítica da Igreja em relação à justiça social, o que mais se interessou pelos trabalhadores", sintetiza agora teólogo Anselmo Borges, sobre alguém que diz ter sido muito marcado pela figura de D. António Ferreira Gomes, o bispo do Porto que esteve exilado durante dez anos por ter contestado abertamente a acção de Oliveira Salazar.

No início do ano, num almoço de homenagem pelos 90 anos de D. Manuel Martins, o antigo presidente da República, Ramalho Eanes, elogiava-lhe, ainda sem precisar de recorrer ao pretérito perfeito, o seu "carácter de eleição que impressiona, arrasta e seduz". "Chamaram a D. Manuel Martins o bispo vermelho. Como exemplo da sua acção: a praga do desemprego, a ofensa dos salários em atraso, o flagelo das barracas, a vergonha do trabalho infantil...", enumerava então Ramalho Eanes.

Pouco tempo depois, em Março deste ano, era a vez do actual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiar-lhe "o vigor e o desassombro da sua palavra" e a sua "rigorosa independência face aos poderes instituídos".

Em 2007, durante as comemorações do 10 de Junho, o bispo recebera a grã-cruz da Ordem de Cristo e, um ano depois, o Parlamento atribuía-lhe o galardão dos Direitos Humanos.

