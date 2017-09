Real Madrid sofre para vencer Alavés

Dois golos de Daniel Ceballos valeram um suado triunfo do Real Madrid no terreno do Alavés, por 2-1. Com Ronaldo entre os titulares, os campeões espanhóis chegaram à vantagem, logo aos 10'.

As emoções chegaram ao rubro nos últimos instantes do primeiro tempo. Primeiro, aos 40', a equipa da casa empatou o encontro, por Manu Garcia, mas, três minutos depois, os visitantes voltariam para a frente do marcador, estabelecendo o resultado final.

