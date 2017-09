Rastreio de Saúde Visual Infantil vai alargar-se a várias regiões

O Rastreio da Saúde Visual Infantil vai ser alargado em 2018 a outras regiões do país, na sequência dos resultados obtidos num projecto-piloto realizado no Grande Porto. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, na Maia.

"Em 2018 vamos iniciar este rastreio noutras regiões e garantir uma equidade a todas as crianças portuguesas", disse Fernando Araújo.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde falava nesta sexta-feira na apresentação dos resultados do rastreio piloto para despiste da ambliopia em crianças aos dois e aos quatro anos, na área da circunscrição de quatro agrupamentos de saúde (ACES), nomeadamente de Gondomar, Maia/Valongo, Porto Oriental e Porto Ocidental.

"Falamos aqui hoje das 5249 crianças com dois anos em 2016 que foram convocadas. Destas, 2865 fizeram o rastreio, 493 foram orientadas para oftalmologia e foram prescritos óculos a 110", disse o secretário de Estado.

Os resultados deste rastreio piloto mostram que 18% das crianças rastreadas foram encaminhadas para consulta hospitalar e destas 26% (110 crianças) tiveram prescrição de óculos, permitindo "corrigir em tempo uma patologia que silenciosamente se ia instalando e que, se não tratada, poderia ter sequelas irreversíveis na saúde visual das crianças".

Alem dos centros de saúde participaram neste projecto-piloto o Centro Hospitalar de São João e o Centro Hospitalar do Porto, concretamente na leitura dos exames de rastreio e na garantia do tratamento atempado de todos os casos com essa necessidade.

"Apesar de ser um projecto-piloto, correspondeu a 20% das crianças da região norte, estamos agora a alargar já este ano a outros ACES e hospitais" da região, salientou o secretário de estado.

Neste âmbito foram nesta sexta-feira assinados protocolos para o alargamento regional deste programa de rastreio a mais oito ACES, com a participação de quatro novos hospitais, alargando a abrangência a cerca de 15 mil crianças, o que equivale aproximadamente a metade do total de crianças que perfazem 2 anos neste ano civil.

Os ACES que a partir deste mês fazem parte do programa são os de Barcelos/Esposende, Vale do Sousa Norte, Vale do Sousa Sul, Baixo Tâmega, Feira/Arouca, Aveiro Norte, Póvoa de Varzim/Vila do Conde e Matosinhos. Estão também incluídos o Hospital de Barcelos, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga e Hospital Pedro Hispano/Matosinhos.

Segundo explicou o especialista do Hospital de São João Augusto Magalhães, a ambliopia é uma disfunção de todo o processamento visual, que quando não corrigida em tempo útil, deixa sequelas cerebrais que se prolongam durante toda a vida, com implicações na vida pessoal das crianças afectadas e com custos sociais elevados.

"A primeira fase deste rastreio ainda que em forma piloto confirmou a importância da ambliopia enquanto problema de saúde pública" porque "mostrou a elevada prevalência desta patologia visual infantil [que evolui e agrava de forma silenciosa] e a necessidade de intervir precocemente em elevado número de crianças", acrescentou.

