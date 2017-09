Aldeia histórica de Sortelha recria ambiente da Idade Média

A aldeia histórica de Sortelha, no concelho do Sabugal, Guarda, vai recriar vivências da Idade Média entre a próxima sexta-feira e domingo, na edição deste ano do evento temático Muralhas com História, informou a autarquia. A iniciativa da Câmara Municipal do Sabugal inclui recriações históricas, um mercado da época, tabernas, animação contínua, torneios a cavalo, demonstrações de ofícios e áreas expositivas, com um acampamento militar e do cavaleiro, jogos medievais, cetraria e animais da quinta, entre outras actividades.

PUB

A autarquia presidida por António Robalo promove o evento Muralhas com História desde 2011, "num ambiente de festa, com muitos mercadores, taberneiros, donzelas e cavaleiros e personagens infindas" que remetem para a época medieval. A organização promete "três dias avassaladores no antigo burgo de Sortelha", adiantando que a edição deste ano transportará o visitante "ao tempo de Dom Afonso IV, o Bravo, uma época em que o desconhecido inspirava imprecisões, mito e lendas".

Segundo os promotores, Sortelha "é o cenário ideal para um evento desta natureza", admitindo que "em nenhum sítio [os visitantes] se sentirão tão transportados para a Idade Média como nas Muralhas com História". "Esta recriação histórica é um projecto cuja oferta cultural é uma estratégia de valorização, revitalização e promoção do património e do próprio território, com a intenção de possibilitar a todos o acesso a eventos deste tipo de expressão", justifica a autarquia, referindo ainda que o evento "permite aproveitar o património" existente na aldeia histórica de Sortelha.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Do programa do evento, destaque para o espectáculo Sentenças no trono, que será encenado sexta-feira pelas 21h30, pelo Grupo Anel de Pedra - Escola de Artes e para o concerto do grupo Al Medievo, no sábado, também pelas 21h30.

A Câmara Municipal do Sabugal sugere aos visitantes que se desloquem para a aldeia de Sortelha em transporte colectivo gratuito, utilizando o autocarro que fará o percurso de ida e volta, entre a cidade do Sabugal e aquela localidade.

O Muralhas com História tem actividades agendadas para sexta-feira, entre as 18h e a meia-noite, para sábado, entre as 12h e a meia-noite e para domingo entre as 12h e as 21h30.

PUB

PUB