SNS 24 com 150 chamadas por dia para marcar consulta para o médico de família

Quase 2000 utentes marcaram, em menos de 15 dias, consultas para os seus médicos de família através do telefone do centro de contacto do Serviço Nacional de Saúde, a antiga linha de Saúde 24, o que resulta numa média de 150 chamadas por dia. Os dados foram avançados à Lusa pelo presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

O centro de contacto do SNS possibilita, desde 4 de Setembro a marcação de consultas para o médico de família. O SNS 24, que veio substituir a linha Saúde 24, mantém o mesmo número telefónico (808 24 24 24), mas passou a integrar vários canais como internet, smartphone, aplicações móveis e a área do cidadão do Portal do SNS.

Além da marcação de consultas nos médicos de família, a partir da próxima semana o SNS 24 vai disponibilizar serviços informativos, para já dirigidos sobretudo às taxas moderadoras e também apoiando a campanha de vacinação contra a gripe, adiantou o presidente dos SPMS, Henrique Martins.

Uma das áreas em que os SPMS querem continuar a apostar este ano é a das teleconsultas, mas para isso é necessário reforçar a distribuição de webcams e microfones nos hospitais e centros de saúde, tendo este ano sido distribuídos mais de 200 equipamentos.

De acordo com Henrique Martins, no primeiro semestre deste ano houve já tantas teleconsultas como em todo o ano de 2016, mas a intenção é incrementar.

O presidente dos SPMS diz que vão ser compradas mais 1200 câmaras para hospitais e centros de saúde de modo a atingir 1500 computadores aptos a teleconsultas no SNS.

