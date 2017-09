Quatro norte-americanas atacadas com ácido em Marselha

Uma mulher atirou ácido a quatro jovens norte-americanas, este domingo, numa estação ferroviária na cidade francesa de Marselha. A polícia não crê que o incidente esteja relacionado com terrorismo.

As quatro turistas são estudantes na universidade de Boston College, segundo um comunicado emitido pela instituição de ensino norte-americana, e estariam a participar num programa de mobilidade académica (três delas em França e uma na Dinamarca).

A Reuters escreve que duas das mulheres, com pouco mais de vinte anos, sofreram queimaduras no rosto e receberam tratamento hospitalar, de acordo com fontes policiais. As outras duas norte-americanas também foram assistidas, em estado de choque, mas não terão ficado feridas. No comunicado da universidade, é referido que todas já tiveram alta hospitalar.

“Parece que as alunas estão bem, tendo em conta as circunstâncias, ainda que possam vir a precisar de algum tratamento adicional para as queimaduras”, disse um dos responsáveis pelo programa de mobilidade da universidade, Nick Gozik, citado no comunicado disponível online. “Temos estado em contacto com as estudantes e com os seus pais e continuamos a acompanhar as autoridades francesas e a embaixada norte-americana no que diz respeito a este incidente”, acrescentou.

O grupo de jovens estava a deslocar-se de Marselha para Paris.

A presumível autora do ataque, uma mulher de 41 anos, foi detida no local, a estação ferroviária de Marselha-Saint-Charles. As autoridades colocam de parte a hipótese de terrorismo e afirmam que a suspeita terá um historial de distúrbios mentais, escreve o jornal regional La Provence.

O jornal refere ainda que a mulher, que não fugiu do local, possa ter cometido o ataque como um acto de vingança, por ter também sido supostamente agredida da mesma forma no passado. A suspeita terá mostrado fotografias suas em que exibia queimaduras com ácido.

