Despiste seguido de incêndio provoca vítima mortal em Idanha-a-Nova

Uma pessoa morreu neste sábado na sequência de um despiste automóvel na Estrada Nacional (EN) 240, junto à localidade do Ladoeiro, Idanha-a-Nova, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

Segundo a mesma fonte, não foi possível até agora apurar a identidade ou o género da vítima, uma vez que a viatura se incendiou após o despiste. O acidente ocorreu poucos minutos depois do meio-dia e obrigou ao corte da estrada para as operações de socorro.

A circulação na via foi, entretanto, retomada de forma condicionada, encontrando-se ainda no local uma patrulha da GNR e membros dos Bombeiros de Idanha-a-Nova, com cinco viaturas de apoio.

