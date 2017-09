Os Emmys são agora e os melhores episódios da TV são estes

O canal HBO tem o maior número de nomeações, há muitas novas séries candidatas a um lugar na história dos Emmys (Stranger Things, Westworld, Atlanta ou The Handmaid’s Tale) e uma plateia cheia de estrelas habitualmente de outro firmamento, os cinematográficos Robert De Niro ou Nicole Kidman. Os 69.º Emmys realizam-se na madrugada deste domingo para segunda-feira (horas portuguesas), mas já têm alguns vencedores: os anunciados no fim-de-semana passado e os episódios mais nomeados das séries da temporada 2016/17, provavelmente os melhores capítulos televisivos do ano.

A cerimónia principal, que tem transmissão em directo para Portugal no canal SIC Caras, decorre em Los Angeles, onde foi antecedida pelos Creative Arts Emmys. No fim-de-semana passado foram já atribuídos prémios das chamadas categorias técnicas, bem como alguns galardões para actores e actrizes convidados.

Alguns dos seus vencedores foram Dave Chappelle e Melissa McCarthy (actores convidados de Comédia) pelas suas participações em Saturday Night Live, Alexis Bledel pelo seu papel como actriz convidada em The Handmaid’s Tale e o seu congénere no drama foi Gerald McRaney por This Is Us. No total dos prémios do fim-de-semana passado, a HBO saiu mais uma vez com maior número de troféus (16) — cinco para Westworld, quatro para The Night Of, três para Big Little Lies e Veep. Stranger Things, o êxito surpresa do Verão passado no Netflix, recebeu cinco prémios.

São números que entrarão na contabilidade final de segunda-feira, desta feita sem o seu grande vencedor e recordista dos últimos anos, A Guerra dos Tronos, e que indiciam algumas tendências, continuadas ou esperadas. Como as do domínio dos canais premium e da atenção crescente dada ao streaming, mas também alguma sensibilidade temática dos membros da Academia de Artes e Ciências Televisivas. Nesse campo, entram em cena os episódios nomeados pelo seu guião e realização, alguns dos quais acumulam candidaturas em ambas as categorias.

Comédia

Melhor Realização

Atlanta - B.A.N., por Donald Glover (FX/TVSéries)

Silicon Valley - Intellectual Property, por Jamie Babbit (HBO/TVSéries)

Silicon Valley - Server Error, por Mike Judge (HBO/TVSéries)

Veep – Blurb, por Morgan Sackett (HBO/TVSéries)

Veep – Groundbreaking, por David Mandel (HBO/TVSéries)

Veep – Justice, por Dale Stern (HBO/TVSéries)

Melhor Argumento

Atlanta - B.A.N., por Donald Glover (FX/TVSéries)

Veep – Groundbreaking, por David Mandel (HBO/TVSéries)

Atlanta - Streets On Lock, por Stephen Glover (FX/TVSéries)

Master Of None – Thanksgiving, por Aziz Ansari e Lena Waithe (Netflix)

Silicon Valley - Success Failure, por Alec Berg (HBO/TVSéries)

Veep – Georgia, por Billy Kimball (HBO/TVSéries)

Drama

Melhor Realização

Better Call Saul – Witness, por Vince Gilligan (AMC/Netflix)

The Crown - Hyde Park Corner, por Stephen Daldry (Netflix)

The Handmaid's Tale - Offred (Pilot), por Reed Morano (Hulu)

The Handmaid's Tale - The Bridge, por Kate Dennis (Hulu)

Homeland - America First, por Lesli Linka Glatter (Showtime/Fox)

Stranger Things - Chapter One: The Vanishing Of Will Byers, por Duffer Brothers (Netflix)

Westworld - The Bicameral Mind, por Jonathan Nolan (HBO/TVSéries)

Melhor Argumento

The Handmaid's Tale - Offred (Pilot), por Bruce Miller (Hulu)

Stranger Things - Chapter One: The Vanishing Of Will Byers, por Duffer Brothers (Netflix)

Westworld - The Bicameral Mind, por Lisa Joy e Jonathan Nolan (HBO/TVSéries)

The Americans - The Soviet Division, por Joel Fields e Joe Weisberg (FX/FoxCrime)

Better Call Saul – Chicanery, por Gordon Smith (AMC/Netflix)

The Crown – Assassins, por Peter Morgan (Netflix)

Miniséries, séries limitadas ou telefilmes

Melhor Realização

Big Little Lies, por Jean-Marc Vallée (HBO/TVSéries)

Fargo - The Law Of Vacant Places, por Noah Hawley (FX/TVSéries)

Feud: Bette And Joan - And The Winner Is… (The Oscars Of 1963), por Ryan Murphy (FX)

Genius - Einstein: Chapter One, por Ron Howard (National Geographic)

The Night Of - The Art Of War, por James Marsh (HBO/TVSéries)

The Night Of - The Beach, por Steven Zaillian (HBO/TVSéries)

Melhor Argumento

Big Little Lies, por David E. Kelley (HBO/TVSéries)

Fargo - The Law Of Vacant Places, por Noah Hawley (FX/TVSéries)

Feud: Bette And Joan - And The Winner Is… (The Oscars Of 1963), por Ryan Murphy (FX)

Black Mirror: San Junipero, por Charlie Brooker (Netflix)

Feud: Bette And Joan - Pilot, por Jaffe Cohen,Michael Zam e Ryan Murphy (FX)

The Night Of - The Call Of The Wild, por Richard Price e Steven Zaillian (HBO/TVSéries)

