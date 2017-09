Luís Nunes é o novo director clínico do Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC), substituindo no cargo, a partir de desta sexta-feira, António Sousa Guerreiro, que deixou as funções a seu pedido, anunciou o centro hospitalar.

PUB

"Ser director clínico do CHLC é uma enorme responsabilidade, mas também um dever. É estar disponível e empenhado, integrado numa equipa coesa de administração de uma enorme organização de cuidados de saúde", afirmou Luís Nunes, citado pelo CHLC em comunicado.

Luís Nunes, de 62 anos, desempenhava as funções de director clínico adjunto do CHLC - Hospital de Dona Estefânia.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Vou procurar contribuir para manter os padrões de elevada qualidade assistencial nas áreas de prestação de cuidados do CHLC, melhorar a organização funcional, tornando-a mais adequada, flexível e amigável, quer para profissionais quer para os doentes, e reforçar a comunicação e colaboração entre as diferentes áreas assistenciais", salientou.

O novo director clínico espera a colaboração de todos para desempenhar as suas novas funções, referindo que vai privilegiar "o diálogo, a colaboração de saberes e as experiências" reunidas no CHLC.

Luís Nunes vai assumir as novas funções a partir desta sexta-feira.

PUB

PUB