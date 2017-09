Todos os arguidos do processo Jogo Duplo vão a julgamento

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa decidiu nesta sexta-feira levar a julgamento os 27 arguidos do processo Jogo Duplo, relacionado com viciação de resultados no futebol, após sete dos arguidos terem requerido a abertura de instrução.

Durante a leitura da decisão instrutória, a Juíza de Instrução Criminal (JIC) explicou que negou provimento aos requerimentos apresentados pelos sete arguidos, mantendo a acusação do Ministério Público (MP) "nos precisos termos" em que foi proferida e as medidas de coacção já aplicadas.

Entre os arguidos estão jogadores do Oriental, Oliveirense, Penafiel e Académico de Viseu, assim como dirigentes desportivos, empresários, um elemento de uma claque, bem como outras pessoas com ligações ao negócio das apostas desportivas.

Em causa, estão crimes de associação criminosa em competição desportiva, corrupção activa e passiva em competição desportiva e apostas desportivas à cota de base territorial fraudulentas.

