Mazgani visto por Michelle Henning, autora de capas de PJ Harvey

Depois de primeiro se ter colocado na órbita do mundo de PJ Harvey, ao gravar Common Ground (2013) com Mick Harvey e John Parish, músicos cujos percursos estão fielmente ligados à música da cantora inglesa, Shahryar Mazgani conta, desta vez, com uma capa desenhada por Michelle Henning, a autora da imagem de Let England Shake e de The Hope Six Demolition Project, os dois últimos álbuns de Polly Jean Harvey.

A capa de The Poet’s Death – assim se chama o álbum que sucede às versões de Lifeboat (2015) - foi realizada com recurso à técnica de cianotipia, com Henning a dizer-se inspirada por canções que “convocam de imediato um certo ambiente, determinadas cores e uma hora do dia específica”.

Equivale isto a dizer que The Poet’s Death, a ser lançado a 29 de Setembro, mantém Mazgani no mesmo imaginário musical em que nos fomos habituando a encontrá-lo: uma encruzilhada por onde se passeiam Leonard Cohen, Nick Cave ou Johnny Cash, com uma sempre muito presente pegada literária nas obras que impulsionam as composições deste músico nascido no Irão em 1975 e radicado em Portugal na sequência da Revolução do Islâmica de 1979.

Mazgani foi acompanhado em estúdio por Peixe (que passou por bandas como Ornatos Violeta, Pluto e Zelig, apostado mais recentemente num percurso a solo), co-produtor do disco e responsável pela gravação de guitarras e teclados. Ao vivo, The Poet’s Death – que o poeta José Tolentino Mendonça descreve como “um disco pop” mas também “um manifesto político sobre a natureza da arte” e “uma declaração de amor interminável” – tem apresentação marcada para 29 de Setembro no Festival do Outono, em Braga, e a 18 de Outubro no Teatro do Bairro, em Lisboa.

