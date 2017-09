Menina de 13 anos morre após cair em buraco com cinco metros em Viseu

Morreu nesta quinta-feira uma menina de 13 anos que caiu num buraco, protegido por uma clarabóia de acrílico, junto a um prédio no Bairro de Santa Eugénia, em Viseu, noticia o Jornal do Centro.

Segundo o mesmo jornal, o acidente ocorreu cerca das 14h30 desta quarta-feira, tendo a vítima sido transportada para o Hospital de Viseu. O Correio da Manhã dá conta de que a menina foi depois transportada para o Hospital de Coimbra tendo acabado por morrer na unidade de saúde já nesta quinta-feira.

O acidente terá ocorrido quando a vítima brincava com uma amiga, sendo que o buraco, com cerca de cinco metros de profundidade e tapado com uma clarabóia, servia para dar luz às garagens de um edifício. Uma testemunha relata que a menina deu um salto em cima da protecção tendo quebrado a mesma. “Estava a brincar com a colega, deu um salto e de repente desapareceu”, contou.

Rodeado de arbustos, a PSP diz, no entanto, que o buraco não estava sinalizado, alegação que um dos administradores do condomínio do prédio rejeita, acrescentando que tudo foi "aprovado pela câmara há 25 anos", cita o Jornal do Centro.

A autarquia de Viseu já lamentou a morte da menina e diz ser necessário o apuramento de responsabilidades "sejam elas públicas ou privadas".

