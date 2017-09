Juncker quer todos os países da UE na zona euro em 2019

Assim que o Reino Unido deixar a União Europeia em 2019, todos os países da UE devem estar simultaneamente na zona euro, no acordo de Schengen (livre circulação) e na união bancária. É esta, segundo jornal El País, a proposta que Jean-Claude Juncker vai fazer nesta quarta-feira no seu discurso do Estado da União, que já começou a proferir no Parlamento Europeu.

Dos actuais 28 Estados-membros da UE, apenas 19 aderiram ao euro. O que Juncker pretende é que em 2019, depois do "Brexit", sejam 27 os países a usar o euro como moeda.

Na parte do discurso que já leu, Juncker prometeu trabalhar para acabar com as condições "escandalosas" dos migrantes na Líbia e defendeu que a UE faça novos acordos comerciais até 2019.

Siga o discurso o discurso em directo no vídeo em cima.

