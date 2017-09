Diferendo laboral na Autoeuropa “tem de estar resolvido em Outubro”

Para Herbert Diess, CEO da marca Volkswagen e membro do conselho de administração do grupo alemão, não há qualquer dúvida: o impasse sobre o aumento de produção na Autoeuropa, que implica trabalhar todos os sábados, “tem de estar resolvido em Outubro”. Isto para que o grupo possa cumprir com as metas previstas para a fabricação do T-Roc, uma das grandes apostas da VW para crescer no segmento dos SUV a nível mundial. O responsável afastou ainda a possibilidade de transferir parte da produção para outras fábricas.

Num encontro com jornalistas portugueses no âmbito da feira internacional de automóveis de Frankfurt, Diess mostrou-se confiante num desfecho positivo, afirmando que “todas as partes envolvidas têm interesse em resolver” a questão. Não deixou de sublinhar, no entanto, que o grupo foi “apanhado de surpresa” pela contestação dos trabalhadores, recordando a estabilidade laboral que tinha marcado a fábrica de Setúbal até ao momento.

Ao mesmo tempo, destacou que a Autoeuropa atravessa um ciclo de mudanças, já que, além da produção de um novo modelo – que precisa de 18 turnos por semana, com profundas alterações laborais – houve também alterações na representação dos trabalhadores (saiu no início do ano o representante histórico da Comissão de Trabalhadores, António Chora) e mudou também o responsável máximo de recursos humanos da fábrica.

Diess, que afirmou estar longe do processo negocial, recordou ainda que a decisão de fabricar o T-Roc na unidade de Portugal foi tomada há dois anos, e que sempre se soube que iria alterar o modo de funcionar da Autoeuropa. Para que as negociações avancem, no entanto, é preciso que tome posse uma nova comissão de trabalhadores (CT). As eleições estão marcadas para dia 3 de Outubro, após a CT anterior se ter demitido na sequência do chumbo dos trabalhadores ao pré-acordo que ficara estabelecido com a administração.

A laboração ao sábado implica “uma folga fixa ao domingo e outra rotativa ao longo da semana”, segundo ficou então estabelecido. Em troca, a VW efectuaria “um pagamento mensal de 175 euros adicional ao que está previsto na lei, 25% de subsídio de turno e a atribuição de um dia adicional de férias”.

Foram estas condições que foram rejeitadas pelos funcionários, contrários à ideia de ter o sábado como dia normal de trabalho (e que fará da Autoeuropa caso único dentro da empresa).

Neste momento, afirma Herbert Diess, não está em cima da mesa a transferência de parte da produção do T-Roc para outras fábricas. Até porque, segundo afirmou, esse tipo de mudança é algo dispendioso. Esta hipótese tinha sido colocada pelo director-geral da Autoeuropa em entrevista ao Negócios.

Até ao momento, já foram produzidos na unidade de Setúbal cerca de 800 modelos do T-Roc, mas tendo ainda como destino não o circuito comercial, mas antes eventos como a feira de Frankfurt. Até ao final do ano, a estimativa é de 28 mil unidades, número que dispara para cerca de 180 mil em 2018 (com a hipótese de serem produzidos menos unidades do Scirocco para dar mais espaço ao T-Roc). Por causa dessa meta, o grupo alemão afirma que é preciso alterar o modelo de trabalho, passando a ter, a partir do início do próximo ano, três turnos diários em seis dias da semana, de modo a cumprir as metas previstas (ao mesmo tempo, o T-Roc implica a contratação de novos trabalhadores).

O futuro é eléctrico, mas também Diesel

Na feira de Frankfurt, palco de estreias, muitas das apostas das marcas presentes são de carros eléctricos, VW incluído. E, por parte da empresa alemã, a aposta forte neste evento, lado a lado dos T-Roc montados em Portugal, foi o CROZZ II, um eléctrico que cruza “um SUV com um coupé de quatro portas” (que se junta ao I.D. e ao Buzz, dois outros modelos eléctricos).

A aposta na produção de novos modelos tem como ponto de partida 2020 e, segundo afirmou o grupo esta semana, a ideia é ter versões eléctricas de todos os modelos em 2030. Para já, o investimento planeado é de 20 mil milhões de euros.

Em 2020, segundo Heiss, a VW estima que os custos de produção já sejam mais baixos, de modo a permitir competir com os modelos a gasóleo e gasolina, e que existam mais postos de carregamento eléctrico. “O carro eléctrico vai ser uma alternativa real”, afirmou o CEO da VW, mas os veículos a Diesel “vão ter um longo futuro, para quem viaja grandes distâncias”, acrescentou. Por isso mesmo, diz, o grupo está a trabalhar na nova geração de motores Diesel. Quanto ao escândalo da manipulação das emissões, sublinha que cerca de 80% dos veículos em questão já foram reparados na Alemanha, percentagem que desce para 60% a nível europeu (não foram disponibilizados dados para Portugal).

