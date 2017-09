Aboubakar juntou-se à boa-disposição no balneário do Besiktas

O avançado do FC Porto Vincent Aboubakar, que na época passada actuou no Besiktas, aproveitou o encontro entre a actual e a antiga equipas no Estádio do Dragão para rever os seus antigos colegas. O momento, que não é claro se aconteceu depois ou antes do jogo que os portistas perderam por 1-3, foi filmado no balneário dos turcos. Aboubakar juntou-se à boa-disposição que reinava entre os jogadores do Besiktas.

As imagens foram captadas pelo holandês Ryan Babel, jogador do emblema de Istambul, e publicadas nas redes sociais. “Meu irmão. Tinha saudades dele”, lia-se na legenda que acompanhava o vídeo de Babel (publicado como story no Instagram).

A felicidade alastrou-se também ao camaronês do FC Porto, que não alinhou na partida desta quarta-feira por se encontrar castigado tendo por isso assistido da bancada à derrota da sua equipa na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Porto strike Aboubakar entered the Besiktas changing rooms after the 3-1 defeat & celebrated with his ex teammates.. pic.twitter.com/q7HWkgpkYF — Turkish Football (@Turkish_Futbol1) September 13, 2017

Artigo corrigido às 01h00: com a indicação de que não é claro se o vídeo foi filmado antes ou depois do jogo

