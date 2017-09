Como é afectado o trânsito quando 13 mil pessoas correm no Porto

No domingo, o Porto recebe a 11.ª edição da meia-maratona, para a qual são esperados mais de 13 mil atletas, por isso é aconselhável que pense duas vezes antes de pegar no carro se andar pelas zonas por onde vai passar a prova.

A meia-maratona, bem como a mini-maratona que também decorre no mesmo dia, parte da Avenida Paiva Couceiro, pelas 10h, mas o condicionamento de trânsito começa a sentir-se bem antes. No lado sul da Rua das Sobreiras, no troço entre o Largo de António Calém e o número 301, por exemplo, já não será permitido estacionar a partir de quinta-feira e a proibição só é levantada no domingo, depois da prova terminar. Com estacionamento condicionado no sábado e no domingo estarão ainda as ruas de Aleixo Mota, de D. Pedro de Meneses e o parque de estacionamento na Rua de Aleixo Mota.

Também a circulação será afectada em várias artérias ao longo de grande parte do dia de domingo. Conte com o corte total da via na Rua das Sobreiras e Largo de António Calém (da meia-noite às 17h), na Rua do Ouro (das 3h às 17h) e na Alameda Basílio Teles, no Viaduto do Cais das Pedras, Rua de Monchique, Rua Nova da Alfândega, Avenida de Gustavo Eiffel e Avenida de Paiva Couceiro (das 6h às 17h).

Está ainda previsto o corte temporário de algumas vias, pelo que, entre 8h30 e as 17h, não se admire se tentar passar e não conseguir nas ruas do Infante D. Henrique, do Clube Fluvial Portuense, da Ribeira Negra e no Túnel da Ribeira.

Estão inscritos na meia-maratona atletas dos cinco continentes, com o queniano Matkew Kisorio e o marroquino Aziz Lababi a aparecerem como cabeças de cartaz. Entre os portugueses estão já confirmadas as presenças de Catarina Ribeiro, Sara Moreira, Rui Pedro Silva e Pedro Ribeiro (Sporting), Salomé Rocha (Benfica), Doroteia Peixoto (Amigos da Montanha), Daniel Pinheiro (Maia AC) e Manuel Mendes (Vitória de Guimarães). com Lusa

