Marcelo e a morte do bispo do Porto: era "um homem bom"

O Presidente da República lamentou nesta segunda-feira a morte do bispo do Porto, António Francisco dos Santos, considerando que deixa "a memória de um homem bom, de uma integridade plena, em comunhão de vida com os valores cristãos".

Marcelo Rebelo de Sousa reagiu à notícia da morte do bispo do Porto durante uma visita à Associação Escola 31 de Janeiro, na Parede, no concelho de Cascais, colocando uma gravata preta em sinal de luto.

"Eu queria dizer uma palavra muito curta, mas muito sentida, pelo desaparecimento de um querido amigo, mas, sobretudo, de um querido amigo do Porto, uma grande figura da Igreja Católica Portuguesa", declarou aos jornalistas.

O chefe de Estado recordou António Francisco dos Santos como "um homem aberto à justiça social, aberto à liberdade, à fraternidade, à solidariedade, e que deixou um traço muito marcante na diocese do Porto, como já tinha deixado anteriormente na passagem por outras dioceses", e prestou-lhe uma "homenagem pessoal e a homenagem também de todo o país".

Numa nota divulgada entretanto no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa lembra a sua passagem pela diocese de Aveiro e pela arquidiocese de Braga, e considera que "deixou a memória de um homem bom, de uma integridade plena, em comunhão de vida com os valores cristãos".

O Presidente da República descreve António Francisco dos Santos como "homem de Igreja", que se notabilizou "pela sua carreira eclesiástica e por uma acção pastoral de muitas décadas".

"Não por acaso, na Conferência Episcopal Portuguesa, D. António Francisco dos Santos ocupava actualmente os cargos de presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana e de vogal da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé", refere.

Nesta nota, Marcelo Rebelo de Sousa expressa condolências "à família enlutada e, bem assim, a toda a Igreja portuguesa", dirigindo-se em particular "a todos os fiéis da diocese do Porto, às gentes dessa cidade de trabalho e de fé".

Natural da freguesia de Tendais, concelho de Cinfães, diocese de Lamego, António Francisco dos Santos morreu pelas 9h30 de hoje, aos 69 anos, vítima de ataque cardíaco.

