Bilhetes para tourada, escultura e limpezas com jardinagem incluída

Nos dinheiros gastos a favor dos bombeiros especialmente por câmaras municipais aparecem alguns contratos curiosos. Por exemplo, a autarquia do Montijo, segundo um contrato publicado no Portal Base a 31 de Agosto deste ano, adquiriu bilhetes para a “corrida de touros a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Montijo”. A notificação da adjudicação não especifica o número de ingressos, mas revela o valor da aquisição: 6637 euros.

Já a Câmara de Portimão decidiu fazer a “aquisição de escultura de homenagem aos bombeiros — fundição de escultura” pelo valor de 19 mil euros, mais IVA, o que dá o valor total de 23.370 euros, segundo contrato publicado em Junho.

Também em Junho foi publicado um contrato do Governo Regional da Madeira e do Serviço Regional de Protecção Civil que revela o “fornecimento de serviços de apoio, limpeza, higiene, incluindo jardinagem”, para o Centro de Formação de Protecção Civil no valor de 19.200 euros, mais IVA. O contrato é por um ano e o pagamento feito em 12 prestações mensais de 1600 euros cada.

