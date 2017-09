Arábia Saudita suspende diálogo com Qatar após telefonema

O emir do Qatar, xeque Tamin ben Hamad Al-Thani, telefonou ao príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salman, sugerindo-lhe a realização de um encontro que coloque um ponto final à crise que opõe Doha a quatro países árabes. Pouco tempo depois, a Arábia Saudita anunciou que tinha suspendido qualquer diálogo com o Qatar, acusando o país de “distorcer factos”.

PUB

Al-Thani telefonou a Mohamed bin Salman para exprimir-lhe o seu “desejo de se sentarem à mesa do diálogo” noticiou esta sexta-feira a agência oficial saudita, SPA, citada pela agência AFP. Segundo a Reuters, o telefonema terá sido o primeiro contacto entre os dois líderes desde que foi anunciado o corte de relações diplomáticas, em Junho deste ano.

O príncipe herdeiro “acolheu o desejo do emir do Qatar”, acrescentou a agência saudita, precisando que o anúncio das modalidades do diálogo pretendido pelo Qatar seria feito depois de um acordo prévio entre a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egipto, os quatro países que cortaram relações com o Doha.

PUB

A 5 de Junho, quatro países - Arábia Saudita, Bahrain, Emirados Árabes Unidos e Egipto - romperam as relações diplomáticas com o Qatar, acusando o país vizinho de apoio ao terrorismo, desestabilização da região e aproximação ao Irão.

Os quatro países impuseram na altura severas sanções económicas ao emirado do Golfo, detentor de importantes reservas de gás, e depois, para as retirarem, exigiram o cumprimento de 13 exigências, incluindo o encerramento da televisão Al-Jazira e uma revisão das relações de Doha com o Teerão.

PUB

PUB