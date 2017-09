Moullinex apresentará novo álbum no aniversário do MAAT

O álbum Hypersex, do músico português Moullinex, será apresentado no 1.º aniversário do MAAT (Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia), em Lisboa, no dia 4 de Outubro, estando o disco disponível para venda ao público dois dias depois. Mas o contexto não será o de um espectáculo convencional, sendo muito mais do que a mera apresentação do terceiro álbum de Luís Clara Gomes, o seu verdadeiro nome. Será antes uma espécie de acontecimento total numa declaração de amor à música de dança e à cultura nocturna dos clubes, começando com o espectáculo de Moullinex, para se alargar até de manhã numa maratona de sessões DJ, com uma série de convidados ainda a anunciar.

Na concepção do acontecimento estão envolvidos nomes como o do designer Bráulio Amado, que foi aliás o autor da componente gráfica do álbum. Haverá também o lançamento de uma fanzine com figuras da ilustração e do design gráfico, como Gonçalo Duarte, Lord Mantraste, Sonja, Oscar Rana, Rita Matos ou Francisco Ferreira, que exploraram graficamente a sua relação com o tema do disco e com os vídeos criados pelo realizador Bruno Ferreira e pelos artistas João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira.

Ainda no contexto do espectáculo, o cantor Ghettoven vestirá a pele de personagens numa situação que cruzará realidade virtual com a história e as histórias da música de dança.

Nos últimos anos, Luís Clara Gomes tem-se dividido pelo seu trabalho como músico e produtor, sendo autor de álbuns como Flora (2012) e Elsewhere (2015), para além de se manter ligado à estrutura editorial Discotexas, casa também de Xinobi ou Da Chick.

Para o 1.º aniversário do MAAT, estão previstas uma série de outras actividades a revelar posteriormente.

