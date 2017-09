Governo anuncia 1500 novos assistentes operacionais ao longo do ano lectivo

O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, anunciou esta quarta-feira a contratação de 1500 novos assistentes operacionais para as escolas públicas ao longo do novo ano lectivo. Esse número corresponde às necessidades estimadas face ao rácio entre o total de funcionários e alunos que foi revisto pelo Governo, numa portaria que está pronta e aguarda publicação.

A nova portaria reduziu o número de alunos para cada funcionário de 40 para 30. Assim sendo, as escolas vão necessitar de um reforço de pessoal para cumprir o novo limite legal. O diploma está pronto “para ser assinado”, garantiu Tiago Brandão Rodrigues, durante uma sessão realizada na Escola Básica e Secundária de Padrão da Légua, em Matosinhos, para antecipar o arranque do novo ano lectivo – que começa oficialmente sexta-feira.

Apenas quando a portaria for publicada é que as escolas vão poder dar início ao procedimento de contratação destes funcionários. Ou seja, os 1500 novos assistentes operacionais não vão chegar aos estabelecimentos de ensino de imediato, mas ao longo do ano lectivo.

O ministro anunciou também a contratação de outros 500 assistentes operacionais no ano lectivo 2018/19. A prioridade definida na portaria de rácios funcionários/alunos passa aponta no sentido destes trabalhadores serem preferencialmente encaminhados para as escolas do ensino pré-escolar e para o apoio aos alunos com necessidades educativas especiais.

No ano lectivo passado, o Governo já tinha contratado mais 300 novos assistentes operacionais, aos quais se juntaram 250, cuja vinculação foi autorizada neste Verão.

